Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей о его национальности

Фото: ТАСС/Zuma

Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца во время заседания Совбеза ООН поспорила с постпредом России Василием Небензей по поводу его национальности. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Небензя заявил, что формально является украинцем, а его фамилия происходит от запорожских казаков.

"Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН Андрей Мельник. – Прим. ред.)", – отметил российский дипломат.

Он добавил, что миллионы украинцев находятся на территории России, как и миллионы русских – на Украине и в Белоруссии.

"Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры – разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за 30 серебреников", – заключил дипломат.

В ответ на это Беца заявила, что Небензя не является украинцем. Она также отвергла утверждение о том, что русские и украинцы – один народ.

В рамках заседания Небензя также заявил, что европейские страны не проявляют настроя на поддержку трехсторонних переговоров по мирному урегулированию на Украине. По его словам, они готовы предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока он продолжает войну.

Постпред России также отметил, что Москва ценит позицию американской стороны по Украине. Россия ответственно и со всей серьезностью подходит к переговорам и участвует в дискуссиях в Абу-Даби и Женеве.