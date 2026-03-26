МИД Латвии выразил протест России из-за украинского дрона

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии выразило протест России из-за беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что БПЛА упал на территории страны в районе границы с Белоруссией.

По данным СМИ, латвийские дипломаты вручили ноту временному поверенному в делах России в Риге. При этом они утверждали, что упавший дрон якобы прилетел с российской территории.

Также в МИД указали, что Москва якобы "создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе".

Ранее в Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции. Как рассказал генпрокурор Астрид Аси, БПЛА не был нацелен на страну.

В результате случившегося никто не пострадал. Также не было выявлено существенных повреждений на территории электростанции. По факту произошедшего проводилось расследование.