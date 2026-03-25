Топливный бак загорелся в аэропорту Кувейта после атаки БПЛА

Топливный бак загорелся в международном аэропорту Кувейта после ударов нескольких беспилотников. Об этом сообщает главное управление гражданской авиации страны в соцсети X.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. К месту пожара уже прибыли спецслужбы, которые сразу принялись тушить огонь.

Ранее пожар возник в районе международного аэропорта Дубая в результате атаки беспилотника. Возгорание началось после повреждения одного из топливных баков.

Незадолго до этого Иран также нанес удар по отделению американского банка Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удар США и Израиля по банкам в Тегеране.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.