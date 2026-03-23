23 марта, 14:15

Трамп поручил отложить удары по объектам энергетики Ирана на 5 дней

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на пять дней. О соответствующем решении американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры, направленные на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

"Судя по характеру и тону этих глубоких, детальных и конструктивных обсуждений, которые продолжатся в течение недели, я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на пять дней – в зависимости от результатов продолжающихся встреч и переговоров", – написал американский президент.

После публикации главы Белого дома стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на Лондонской бирже ICE снижалась более чем на 14%.

Как следует из данных торгов, по состоянию на 14:08 по московскому времени цена Brent опускалась на 14,43%, находясь на уровне 96 долларов за баррель. Это первый подобный показатель с 12 марта 2026 года.

К 14:14 цена Brent снижалась медленнее, на текущий момент нефть этой марки торгуется на уровне 101,1 доллара за баррель.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, 28 февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Трамп ранее пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Исламская Республика полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

Кроме того, иранская сторона ранее заявляла, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. По словам Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива.

