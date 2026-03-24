ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины покупки БПЛА для терактов в Москве

Сотрудники ФСБ сорвали попытку украинских спецслужб приобрести БПЛА на оптоволоконной связи на одном из предприятий Москвы для совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российского ведомства.

Данные беспилотники используются Вооруженными силами России для организации снабжения подразделений и поражения техники противника. Они способны переносить груз массой до 20 килограммов. В случае оборудования их взрывными устройствами украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора.

Также была выявлена поставка из Польши партии заминированных стелек с подогревом для поставки в зону СВО.

"В Москве задержан гражданин иностранного государства 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию РФ средств поражения из Польши транзитом через Белоруссию", – говорится в сообщении.

Задержанный по заданию куратора получил в Москве посылку с 504 закамуфлированными самодельными взрывными устройствами. В дальнейшем они под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части. Мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте.

В ФСБ напомнили, что в качестве камуфляжа бомб украинские спецслужбы могут использовать различные бытовые предметы. Например, ранее были обезврежены самодельные взрывные устройства, замаскированные под электрические плиты, инструменты для маникюра, средства по уходу за волосами, иконы и прочее.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что Россия способна в "пределах разумного" привести в чувства украинские спецслужбы. По его словам, все провокации, которые происходят в России, являются результатом действий спецслужб Украины и их "кукловодов" в лице в том числе британцев. Именно они дают указания, финансируют и обучают.