Попытку подорвать автомобиль чиновника пресекли в ДНР

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили попытку совершить террористический акт против одного из чиновников, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников. Злоумышленник задержан, дает признательные показания", – рассказал он в эфире ИС "Вести".

О задержании агента украинских спецслужб в ДНР стало известно 20 марта. По данным ФСБ, мужчина через мессенджер установил контакт с представителем украинских спецслужб. Действуя по его заданию, агент изъял из места хранения компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Позже сообщалось, что злоумышленник должен был взорвать бомбу в районе администрации Мариуполя. Свою вину в планируемом преступлении он признал, а также рассказал, что сам выбрал место для тайника, откуда потом забрал комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства.