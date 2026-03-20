Задержан агент украинских спецслужб, собиравшийся взорвать авто чиновника в ДНР

Фото: depositphotos/Grigorenko

В ДНР задержан агент украинских спецслужб, который собирался взорвать автомобиль одного из чиновников республиканской администрации, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Была пресечена противоправная деятельность мужчины 1973 года рождения. Во время оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что злоумышленник через мессенджер установил контакт с представителем украинских спецслужб. Действуя по его заданию, агент изъял из места хранения компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который по указке украинских спецслужб собирал информацию о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передавал ее противнику.

45-летний мужчина отправлял украинской стороне фотографии военной техники. Это позволяло отслеживать патрулирование воздушного пространства и охрану объектов топливно-энергетического комплекса.

