Bild: не менее 27 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Германии

Не менее 27 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в немецком Дюссельдорфе. Об этом сообщает Bild.

Как сказано в материале, пятеро пострадавших получили тяжелые травмы. При этом их жизни ничего не угрожает, рассказал представитель полиции.

Всего в трамваях в момент ДТП находились свыше 60 пассажиров. Причины инцидента уточняются.

Ранее трамваи столкнулись на улице Водников в Москве. Причиной ЧП был назван сбой в работе системы управления вагонами.

В результате ДТП пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. Возбуждено уголовное дело.

