Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

Число пострадавших в ДТП с участием двух трамваев в Москве увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Среди пострадавших выявлено 5 несовершеннолетних.

Два трамвая, которые следуют по маршруту № 6, столкнулись на улице Водников утром 15 марта. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность одного из транспортных средств, в результате чего он сошел с рельсов и столкнулся с другим трамваем.

В пресс-службе Московского метрополитена уточнили, что за управлением вагонов находились опытные водители, которые успешно прошли предрейсовый медицинский осмотр.

В настоящее время съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе перекрыт по направлению в центр. Также в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Их маршрут временно изменен.

Столичный Дептранс также предупредил, что вместо трамваев от остановки "Братцево" до станции метро "Сокол" курсируют автобусы. Пассажиров попросили быть внимательнее. Также их призвали следить за объявлениями водителей.

