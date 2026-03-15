15 марта, 12:39Происшествия
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Число пострадавших в ДТП с участием двух трамваев в Москве увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Среди пострадавших выявлено 5 несовершеннолетних.
Два трамвая, которые следуют по маршруту № 6, столкнулись на улице Водников утром 15 марта. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность одного из транспортных средств, в результате чего он сошел с рельсов и столкнулся с другим трамваем.
В пресс-службе Московского метрополитена уточнили, что за управлением вагонов находились опытные водители, которые успешно прошли предрейсовый медицинский осмотр.
В настоящее время съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе перекрыт по направлению в центр. Также в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Их маршрут временно изменен.
Столичный Дептранс также предупредил, что вместо трамваев от остановки "Братцево" до станции метро "Сокол" курсируют автобусы. Пассажиров попросили быть внимательнее. Также их призвали следить за объявлениями водителей.
Электрички МЦД-3 курсируют по измененному расписанию