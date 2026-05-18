Депутат ГД Третьяк открыл велопробег в Измайловском парке и вручил медали "Семья героя"

Фото: Алена Князева

В Измайловском парке 17 мая прошел велопробег, посвященный Дню Победы. В нем приняли участие многодетные семьи – около 500 человек. Старт велопробегу дал депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк.

"В Москве спорт стал одним из самых популярных видов семейного досуга. Сегодняшний велопробег – яркое тому подтверждение. Подобные мероприятия объединяют поколения, помогают детям с раннего возраста привыкать к активному образу жизни, учат поддержке, ответственности и командному духу. Важно, что в столице созданы все условия, чтобы семьи с детьми и со старшим поколением могли заниматься спортом рядом с домом, в любое время в шаговой доступности", – сказал Третьяк.

Легендарный хоккеист вручил медали "Семья героя", учрежденные Объединением многодетных семей Москвы. Награду из рук чемпиона мира получили 11 многодетных семей.

Также Третьяк отметил, что Москва последовательно расширяет возможности для семейного спорта и активного досуга с детьми. За последние 15 лет число многодетных семей с тремя и более детьми увеличилось в 3,7 раза. Это формирует устойчивый запрос на спортивные форматы рядом с домом, в которых могут участвовать и родители, и дети, уверен глава Федерации хоккея России.

Оценивая возможности для семейного спорта в столице, депутат обратил внимание, что в городе выстроена комплексная система, которая сочетает инфраструктуру в районах, регулярные открытые тренировки, секции, а также любительские старты и фестивали.

"Такие мероприятия, как велопробег в Измайловском парке, выполняют вовлекающую функцию: они дают семьям опыт командного участия, помогают детям увидеть личный пример родителей и могут стать стартом регулярных тренировок или секционных занятий", – считает Третьяк.

Одним из ключевых проектов в этой комплексной системе остается "Мой спортивный район". Он охватывает более 100 районов и объединяет бесплатные круглогодичные тренировки рядом с домом для взрослых и детей от 6 лет. Занятия проводят профессиональные тренеры, а программы меняются в зависимости от сезона.

По мнению олимпийского чемпиона, ценность такого формата – в его регулярности и близости к месту жительства: занятия проще встроить в семейный график, а дети получают возможность постепенно привыкать к системной физической активности.

Регулярные занятия по конкретному виду спорта доступны в бесплатных секциях Мосгорспорта. Через городские сервисы можно выбрать занятия более чем по 70 видам спорта, включая футбол, плавание, дзюдо и самбо. Сервисный формат записи дает возможность родителям подобрать направление с учетом возраста ребенка, уровня его подготовки и интереса к конкретной дисциплине.

Ранее москвичей пригласили присоединиться к фестивалю настольного тенниса. Мероприятие пройдет 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве".

Организаторы рассчитывают установить новый мировой рекорд по числу участников турнира и собрать больше 5 167 человек – именно столько любителей настольного тенниса соревновались в Москве в 2025 году. Ожидается, что в этот раз за звание лучших сразятся около 7 тысяч спортсменов разного возраста и уровня подготовки.