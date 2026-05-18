18 мая, 11:01

Фестиваль настольного тенниса пройдет в "Лужниках" в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль настольного тенниса пройдет 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Организаторы рассчитывают установить новый мировой рекорд по числу участников турнира и собрать больше 5 167 человек – именно столько любителей настольного тенниса соревновались в Москве в 2025 году.

Ожидается, что в этот раз за звание лучших сразятся около 7 тысяч спортсменов разного возраста и уровня подготовки в категориях "детский турнир", "любительский турнир" и "ветераны". Также на арене установят 200 столов для настольного тенниса и задействуют одновременно 100 судей.

Состязания пройдут по олимпийской системе (до одного поражения) и в соответствии с новыми правилами Федерации настольного тенниса России. Партию выигрывает участник, первым набравший 11 очков, а решающую партию – участник, первым набравший семь очков.

Вместе с тем в столице по 23 мая проходит XIV турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы". Его можно посетить во Дворце бильярдного спорта "Москвич". Состязания за место в финале длятся по 20 мая. Четвертьфинальные и полуфинальные поединки организуют 22 мая, а 23-го числа пройдут финальные матчи.

