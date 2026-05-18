Энтомолог Каширский: каракурт из семейства черных вдов не приживется в Московском регионе

18 мая, 15:24
Пауки из семейства черных вдов пока не смогут прижиться в Московском регионе, в то время как тарантулы и пауки-осы на территории области уже встречаются, рассказал Москве 24 энтомолог Александр Каширский.
Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил, что из-за изменения климата в центральных регионах России способен прижиться каракурт из семейства черных вдов, сообщило Агентство "Москва".
По мнению Каширского, чтобы такое случилось, должно произойти глобальное изменение климата, а на это могут уйти десятки и даже сотни лет.
При этом в последнее время в Московском регионе встречаются такие обитатели южных районов, как пауки-осы, однако они не опасны для человека. Исключение составляют те, кто склонен к аллергической реакции, ведь укус сравним с укусом обычной осы, подчеркнул специалист.
По словам Каширского, также в Подмосковье изредка можно встретить южнорусского тарантула, но его яд не очень сильный и особую опасность представляет для тех, у кого также есть индивидуальная непереносимость и склонность к аллергическим реакциям.
Эксперт подчеркнул, что тарантул или паук-оса могут укусить, только если специально отлавливать их или пытаться потрогать. Днем этот вид прячется в укромных местах и выползает только ночью, заключил эксперт.
Ранее аллерголог-иммунолог Елена Москаева рассказала, что при укусе жалящего насекомого (например, пчелы или осы) важно правильно оказать первую помощь. Можно приложить лед или наложить давящую повязку выше пораженного места.