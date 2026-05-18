18 мая, 15:24

Общество
Энтомолог Каширский: каракурт из семейства черных вдов не приживется в Московском регионе

Фото: 123RF.com/aapsky

Пауки из семейства черных вдов пока не смогут прижиться в Московском регионе, в то время как тарантулы и пауки-осы на территории области уже встречаются, рассказал Москве 24 энтомолог Александр Каширский.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил, что из-за изменения климата в центральных регионах России способен прижиться каракурт из семейства черных вдов, сообщило Агентство "Москва".

По мнению Каширского, чтобы такое случилось, должно произойти глобальное изменение климата, а на это могут уйти десятки и даже сотни лет.

Каракуртам необходим сухой климат, поэтому они обитают в теплых полупустынных и пустынных местностях. В России их можно встретить, например, в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. В Москве и Подмосковье появление такого вида пока невозможно из-за высокой влажности.
Александр Каширский
энтомолог

При этом в последнее время в Московском регионе встречаются такие обитатели южных районов, как пауки-осы, однако они не опасны для человека. Исключение составляют те, кто склонен к аллергической реакции, ведь укус сравним с укусом обычной осы, подчеркнул специалист.

По словам Каширского, также в Подмосковье изредка можно встретить южнорусского тарантула, но его яд не очень сильный и особую опасность представляет для тех, у кого также есть индивидуальная непереносимость и склонность к аллергическим реакциям.

Эксперт подчеркнул, что тарантул или паук-оса могут укусить, только если специально отлавливать их или пытаться потрогать. Днем этот вид прячется в укромных местах и выползает только ночью, заключил эксперт.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Москаева рассказала, что при укусе жалящего насекомого (например, пчелы или осы) важно правильно оказать первую помощь. Можно приложить лед или наложить давящую повязку выше пораженного места.

Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

