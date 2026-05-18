18 мая, 15:52

Происшествия

В Севастополе более 60 домов получили повреждения при массированной атаке ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экстренные службы Севастополя зафиксировали повреждения в 66 частных и многоквартирных домах после массированной атаки Вооруженных сил Украины в ночь на 17 мая. Об этом заявил во время аппаратного совещания правительства директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Он уточнил, что всего силы ПВО сбили 64 беспилотника. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

"Выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме, 45 частных домовладений – повреждены остекление, фасады дома, крыши. <…> Повреждены 34 личных автомобиля, в одном случае зафиксировано повреждение общественного транспорта", – сказал Краснокутский.

По его словам, из-за падения обломков дронов произошло два пожара, которые были оперативно потушены. Кроме того, повреждения получили физкультурно-оздоровительный комплекс в одном из сел, входящих в состав Севастополя, и два объекта системы электроснабжения.

Специалисты пиротехнической службы города нейтрализовали все опасные предметы и фрагменты БПЛА, найденные после атаки. Всего в службу 112 поступило 13 сообщений о падении обломков беспилотников, добавил Краснокутский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указал, что Украина активно движется к эскалации террористической войны. По его мнению, преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам РФ не могут трактоваться иначе как военные преступления.

