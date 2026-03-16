Биолог Хряпин: осы не склонны нападать на людей до середины лета

Осы начали выходить из зимней спячки в Москве, сообщают СМИ. Как защититься от этих насекомых и какие еще существа угрожают жителям столицы весной – в нашем материале.

Весенний рой

Ос начали замечать в Москве в первой половине марта. При этом, по данным СМИ, пока насекомые не отличаются особой активностью и лишь отходят от зимнего сна.

Кроме того, кандидат биологических наук Павел Глазков пояснил, что в столице понемногу пробуждаются бабочки и пауки. По его словам, насекомых можно увидеть на лесных полянах, где за счет солнечных лучей земля прогревается сильнее, чем окружающий воздух.





Павел Глазков кандидат биологических наук Многие считают, что бабочки живут всего одно лето и погибают, но это не так.

Он добавил, что, например, вид бабочек павлиний глаз находит укромные места с осени, где и засыпает. При этом насекомые начнут перемещаться активно только при стабильной температуре около 10 градусов тепла.

Тем временем в Роспотребнадзоре опровергли появившиеся в СМИ слухи о возможном нашествии клещей и комаров из-за снежной зимы. В ведомстве уточнили, что для динамики популяций гораздо важнее погодные условия, которые создаются в весенний период. Например, клещи могут проснуться позже из-за холодной весны, в то же время быстрое пересыхание временных водоемов может помешать личинкам комаров развиться.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что ведут постоянный мониторинг ситуации. Там напомнили, что комары в России, как правило, не опасны и не переносят серьезные заболевания.

В то же время первые обращения из-за присасывания клещей уже начали поступать в больницы. На селекторном совещании под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой было поручено усилить зооэнтомологический мониторинг.

"В рамках самообороны"

Теплая весна без резких температурных перепадов провоцирует то, что насекомые будут просыпаться раньше, отметил в разговоре с Москвой 24 биолог, энтомолог Роман Хряпин.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Шмели, как самые морозостойкие из перепончатокрылых, могут появиться уже через неделю или даже раньше. Осы и пчелы массово проснутся позже, ориентировочно к началу апреля.

Что касается опасных насекомых в столичном регионе, по словам биолога, особо серьезных видов, которые представляли бы реальную угрозу для жизни и здоровья среднестатистического взрослого человека, нет.

"Если говорить о жалящих перепончатокрылых – осах, пчелах, шмелях, весной после спячки просыпаются только перезимовавшие самки, которые еще не успели создать гнездо. В одиночестве они не склонны защищать жилище, поскольку его попросту нет", – добавил он.

Ужалить они могут только в рамках самообороны, если, например, схватить их руками или как-то иначе пытаться взаимодействовать. Агрессивное поведение, при котором рой набрасывается на человека, начнется не раньше середины лета, когда гнездо станет достаточно большим, пояснил эксперт.

Из жалящих он также упомянул некоторые виды муравьев: например, рода мирмика, которые обладают жалом и способны доставить неприятные ощущения. Клещей, клопов и комаров также можно встретить, однако их укусы не относятся к попыткам защитится, уточнил Хряпин.

По его словам, с развитием туризма возможны единичные случаи завоза экзотических насекомых из Юго-Восточной Азии, Африки или Южной Америки, однако ситуация не будет массовой.





Роман Хряпин биолог, энтомолог При встрече с жалящими насекомыми главное – не трогать их. Сами по себе они не нападают на человека, он не является для них пищевым объектом. Единственная причина агрессии – защита гнезда или собственной жизни. Если насекомое село на кого-либо, не стоит совершать резких движений и пытаться прихлопнуть ладонью – в этом случае оно вполне может ужалить в руку. Лучше аккуратно снять нейтральным предметом – палкой, небольшим куском коры – и сбросить.

Кроме того, эксперт добавил, что кружение насекомых вокруг – это не агрессия, а любопытство и оценка. Что касается цветов, перепончатокрылых особенно привлекает желтый – он используется даже в специальных ловушках. Красный же они не видят вообще, к остальным относятся нейтрально.

При укусе жалящего насекомого (например, пчелы или осы) важно правильно оказать первую помощь. Если в ране осталось жало, его нужно аккуратно удалить, стараясь не выдавливать и не отсасывать яд – это может усилить его распространение. Об этом Москве 24 рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

"Можно приложить лед или наложить давящую повязку выше места укуса. Если самостоятельно удалить жало сложно или страшно, особенно у ребенка, лучше обратиться в травмпункт", – пояснила она.

Врач добавила, что в большинстве случаев реакция ограничивается местным воспалением, но возможна и аллергическая. Ее признаки – нарастающий отек, покраснение и зуд.





Елена Москаева аллерголог-иммунолог В такой ситуации в качестве самопомощи можно принять антигистаминный препарат второго поколения в таблетках. Если отек продолжает усиливаться, необходимо вызвать скорую или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи. Особенно опасны укусы в области головы и шеи – при аллергии отек в этих местах может стать жизнеугрожающим.

Если человек знает о своей аллергии на укусы пчел или ос, у него должна быть специальная аптечка с препаратами, которые не просрочены.

"В случаях жизнеугрожающей аллергии (анафилаксии) в аптечке обязательно должен быть адреналин. Обычно после первого же тяжелого эпизода врач выдает пациенту так называемый паспорт аллергика и подробно информирует о необходимых действиях. Если сильная реакция развивается впервые, после приема антигистаминного нужно обращаться за медицинской помощью", – добавила Москаева.

Местные средства, такие как гормональные мази, могут потребоваться при затяжном воспалении или инфицировании, но в большинстве случаев достаточно холода и простого промывания места укуса водой.

Отдельно эксперт упомянула, что за аллергическую реакцию иногда ошибочно принимают укусы постельных клопов – это достаточно частая ситуация даже в чистых квартирах, особенно после путешествий. Но классическая опасная аллергия чаще всего возникает именно на укусы перепончатокрылых – пчел, ос и подобных насекомых, заключила она.

