Осы начали просыпаться в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Предварительно, данные насекомые стали появляться в столице в первой половине марта. Пока серьезная активность со стороны ос не наблюдается, так как они еще отходят от зимнего сна.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил о пробуждении бабочек и пауков в Москве из-за потепления. Однако, по его словам, они начнут активно перемещаться, когда температура будет стабильно выше плюс 10 градусов.

Глазков также указал, что на лесных полянах за счет солнечных лучей земля прогревается сильнее, чем окружающий воздух, поэтому насекомые просыпаются. В Сети уже появились первые видео с ними.

