Роспотребнадзор сообщил о первых обращениях в больницы из-за укусов клещей

Фото: depositphotos/sasel77

В российские больницы начали поступать обращения из-за присасывания клещей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в MAX.

Во вторник, 3 марта, прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора под руководством главы ведомства Анны Поповой.

В связи с прогнозируемым таянием снега, которое может спровоцировать перемещение мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые постройки, а также с началом сезона активности клещей, Роспотребнадзор поручил усилить зооэнтомологический мониторинг.

Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что выживаемость клещей в России заметно повысилась из-за снежной зимы. Вместе с тем он отметил, что прямой связи между количеством клещей и ростом заболеваемости энцефалитом нет.