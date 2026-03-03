03 марта, 16:38Общество
Роспотребнадзор сообщил о первых обращениях в больницы из-за укусов клещей
Фото: depositphotos/sasel77
В российские больницы начали поступать обращения из-за присасывания клещей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в MAX.
Во вторник, 3 марта, прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора под руководством главы ведомства Анны Поповой.
В связи с прогнозируемым таянием снега, которое может спровоцировать перемещение мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые постройки, а также с началом сезона активности клещей, Роспотребнадзор поручил усилить зооэнтомологический мониторинг.
Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что выживаемость клещей в России заметно повысилась из-за снежной зимы. Вместе с тем он отметил, что прямой связи между количеством клещей и ростом заболеваемости энцефалитом нет.