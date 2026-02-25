Раннее пробуждение клещей не ожидается в Москве

Фото: depositphotos/burdun

Массовое пробуждение клещей в Москве возможно только при сохранении положительных температур, поэтому рано из спячки они не выйдут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там отметили, что могут возникнуть только единичные случаи ранней активности. Но, как правило, клещи просыпаются не с приходом календарной весны, а при среднесуточной температуре около 5 градусов тепла.

Если такая температура устанавливается раньше положенного срока, некоторые особи пробуждаются еще зимой, однако массово они начинают проявлять активность только при стабильном потеплении.

Ранее академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко сообщил, что из-за снежной зимы в России повысилась выживаемость клещей. По его словам, снег накрывает все как одеяло, поэтому является хорошим способом пережить зиму для тех, кто прячется в земле.

