Климатолог Терешонок: весна наступит в Центральной России раньше срока

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Весна в Центральной России может наступить раньше климатической нормы в 2026 году. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным", – рассказал Терешонок.

По прогнозам климатолога, устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля градусов ожидается к середине марта. Полное схождение снежного покрова, по его словам, вероятно к концу того же месяца.

Начало вегетационного периода растений, которое обычно происходит при переходе температуры через плюс 5 градусов, прогнозируется на середину апреля. Специалист подчеркнул, что говорить об аномалиях февраля рано, так как ожидается увеличение снежного покрова и запасов воды.

Тем временем в Москве бушует снежный циклон "Валли". По словам специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, пик "снежного ненастья" в столичном регионе придется на четверг, 19 февраля, с 09:00–10:00 до 16:00–17:00. После этого рекорд максимальной высоты сугробов в городе может обновиться.

На фоне снегопада аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров задействован дополнительный персонал, службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме.