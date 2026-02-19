19 февраля, 10:31Город
В Москве приступили к сплошному прометанию дорог и тротуаров
Он добавил, что на улицах города проводится и противогололедная обработка. В зависимости от погодной ситуации цикл будет повторяться.
"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – подчеркнул заммэра.
Москвичей призвали быть осторожными на тротуарах и дорогах, а также по возможности не выезжать на личных автомобилях.
Пик непогоды будет сохраняться в столице до 16:00–17:00, после чего интенсивность осадков снизится. Однако полностью снег прекратится лишь к утру 20 февраля.
В связи с сильным снегопадом, метелью, гололедицей и ветром Гидрометцентр России объявил для столичного региона оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до полуночи 20 февраля.