19 февраля, 10:31

Город

В Москве приступили к сплошному прометанию дорог и тротуаров

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада приступили к сплошному механизированному прометанию дорог, магистралей и тротуаров. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что на улицах города проводится и противогололедная обработка. В зависимости от погодной ситуации цикл будет повторяться.

"Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – подчеркнул заммэра.

Москвичей призвали быть осторожными на тротуарах и дорогах, а также по возможности не выезжать на личных автомобилях.

19 февраля Москву накрыл мощный снежный циклон "Валли". Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, снегопад начался в южных районах Подмосковья вскоре после полуночи, затем распространился на ТиНАО.

Пик непогоды будет сохраняться в столице до 16:00–17:00, после чего интенсивность осадков снизится. Однако полностью снег прекратится лишь к утру 20 февраля.

В связи с сильным снегопадом, метелью, гололедицей и ветром Гидрометцентр России объявил для столичного региона оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до полуночи 20 февраля.

городпогодаЖКХ

