Опция поиска зарядной станции для электрокаров появилась в "Метро Москвы"

Фото: 123RF.com/bisonov

В приложении "Метро Москвы" появился раздел для поиска зарядки для электрокаров. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В течение этого года на карте и в списке отметим более 100 точек для зарядки", – добавили в департаменте.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что по поручению мэра столицы в городе продолжается развитие инфраструктуры и цифровых сервисов для владельцев электромобилей.

По его словам, сервис проекта "Энергия Москвы" позволит пользователям быстрее находить крупнейшие электрохабы и сразу оплачивать подзарядку. В дальнейшем количество электрозарядных станций, отображаемых на карте приложения, планируется увеличить.

Ранее арендаторы городских земельных участков получили возможность устанавливать зарядные станции для электромобилей на востоке, юго-востоке и юге Москвы. Ожидается, что десять таких станций появятся в районе 1-й улицы Энтузиастов, неподалеку от автозаправочного комплекса. Еще два объекта разместят рядом с деловым центром малых предприятий "Марьино", расположенным на Люблинской улице.