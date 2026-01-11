Собянин объявил об открытии первого городского зарядного хаба для электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый городской зарядный комплекс для электромобилей открылся рядом со станцией "Волоколамская" столичного метрополитена. Он находится на перехватывающей парковке "Московского паркинга", сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Это первый в стране самый крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключенными автомобилями. Программное обеспечение для него разработали специалисты транспортного комплекса", – отметил он.

Площадка оснащена 18 зарядными станциями мощностью 249 киловатт с поддержкой всех основных типов разъемов. На них можно заряжать до 500 электромобилей в сутки.

Для водителей оборудовали зону отдыха. При этом комплекс работает круглосуточно. В 2026 году столица продолжит развивать сеть электрозарядных станций.

Ранее арендаторы городских земельных участков получили возможность устанавливать зарядные станции для электромобилей на востоке, юго-востоке и юге Москвы. Ожидается, что десять таких станций появятся в районе 1-й улицы Энтузиастов, неподалеку от автозаправочного комплекса. Еще два объекта разместят рядом с деловым центром малых предприятий "Марьино", расположенным на Люблинской улице.

