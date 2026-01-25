Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку попробовал Путин

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин попробовал сочники с творогом, отправленные ему из пекарни "Машенька". Об этом в беседе с РИА Новости рассказал владелец пекарни Денис Максимов.

"Мы отправляли пирожки с капустой, лук-яйцо, с картошкой, были слоечки со свежей ягодой – с клубникой, с вишней, и, по-моему, сочники. <…> Я так понимаю, что он (Путин. – Прим. ред.) сделал выбор в сторону сочника", – сказал Максимов.

Он добавил, что не планирует переименовывать сочники с творогом в президентские.

Владелец пекарни в ходе прямой линии с президентом задавал вопрос о мерах поддержки малого бизнеса и о налоговых послаблениях. Позже он заявил, что планирует закрыть свое дело уже в мае текущего года из-за нерентабельности.

После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что власти Московской области поддерживают контакт с владельцем пекарни.