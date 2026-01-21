Форма поиска по сайту

21 января, 14:13

Экономика

В Кремле прокомментировали ситуацию с пекарней "Машенька"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Власти Московской области поддерживают контакт с владельцем люберецкой пекарни "Машенька" Дмитрием Максимовым, который допустил прекращение работы к весне из-за НДС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле ожидают, что тема поддержки малого бизнеса на фоне изменений в налоговом законодательстве будет обсуждаться на совещании президента с членами правительства.

Как отметил Песков, вопрос о возможных дополнительных мерах поддержки, в том числе для таких предприятий, как пекарня "Машенька", планируется к рассмотрению.

Максимов ранее заявил, что бизнес может прекратить работу к апрелю–маю из-за перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС. С этим вопросом он до этого обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

По словам предпринимателя, после обращения поток клиентов заметно вырос, что позволило пекарне успешно отработать предновогодний период и первую половину января. Однако, как отметил Максимов, временный рост спроса не решает системных налоговых проблем малого бизнеса.

властьбизнесэкономика

