Зампред ЦБ РФ: рост производственных возможностей в РФ должен опережать текущий спрос

Центробанк раскрыл, почему нужна осторожность в снижении ключевой ставки

Необходимо, чтобы производственные возможности в России превысили текущий уровень спроса, поэтому снижение ключевой ставки требует осторожности. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале регулятора.

"Падать в отрицательный разрыв выпуска экономике не нужно. Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв – то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса", – сообщил зампред ЦБ.

Заботкин пояснил, что от уровня инфляционных ожиданий населения зависит, какую ставку люди посчитают достаточно привлекательной для сбережений, а не для направления всех доходов на потребление – то есть какой будет реальная жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) даже при неизменной ключевой ставке.

Он напомнил, что в период, когда Банку России удалось устойчиво снизить инфляцию и закрепить ее около 4%, инфляционные ожидания (ИО) были ниже, чем сейчас – например, в 2018–2019 годах они составляли порядка 8–10%. Однако, добавил Заботкин, связь между ожиданиями и фактической инфляцией не является линейной, и необходимо учитывать все факторы в совокупности.

"Мы полагаем, что при устойчиво более низкой инфляции, чем в 2023–24 годах, ИО тоже должны быть ниже, чем они были в тот период. Насколько ниже – более сложный вопрос", – отметил он.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по трехмесячным вкладам опустилась до 14,86% в 20 крупнейших банках России. Это минимальное значение с июля 2024 года. Уточнялось, что депозиты сроком на три месяца были единственными, где средний показатель ставки составлял более 15% годовых.

