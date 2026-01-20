Средняя ставка по коротким вкладам в России опустилась ниже 15%

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Средняя ставка по трехмесячным вкладам опустилась до 14,86% в 20 крупнейших банках России. Об этом сообщается на сайте сервиса "Финуслуги".

"Это минимальное значение с июля 2024 года", – отмечается в публикации.

Как указывается, депозиты сроком на три месяца были единственными, где средний показатель ставки составлял более 15% годовых. При этом максимальный размер среди крупнейших банков достиг 18%, а минимальный – 6,8%.

Ранее в Центробанке указали, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне в течение еще нескольких месяцев – вплоть до марта – может оказаться неоправданной мерой на фоне наблюдающегося замедления роста российской экономики.

По мнению экспертов, ЦБ может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. В таком случае в первый месяц после заседания ставки по вкладам опустятся до 13–14%, ипотеке – до 14–15%, а по потребительским кредитам – до 16–17%.

