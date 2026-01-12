Форма поиска по сайту

12 января, 15:49

Экономика
Эксперт Епифанова: ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% на следующем заседании

Эксперт предположила, что ЦБ снизит ключевую ставку до 15%

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Центробанк может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" выразила эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-сенатор, член центрального совета партии "Справедливая Россия" Ольга Епифанова.

"Это решение станет логичным шагом в последовательном смягчении политики после декабрьского снижения, учитывая умеренные риски перегрева и необходимость стимулировать кредитование без потери контроля над ценами", – сказала она.

Епифанова предположила, что в первый месяц после заседания ставки по вкладам опустятся до 13–14%, ипотека – до 14–15%, а потребительские кредиты – до 16–17%, что сделает займы более привлекательными как для бизнеса, так и для домохозяйств.

При этом, добавила эксперт, курс рубля может ослабнуть в связи со снижением доходности рублевых активов. Тогда курс евро может составить 96–100 рублей, доллара – 88–92 рубля, юаня – 12,8–13,2 рубля. В таком случае импортные цены умеренно повысятся.

19 декабря Центробанк понизил ключевую ставку до 16% годовых. В регуляторе обратили внимание, что инфляционные ожидания в последние месяцы возросли, а кредитная активность остается на высоком уровне.

При этом экономика сохраняет тенденцию к сбалансированному росту. В частности, в ноябре снизились устойчивые показатели роста цен.

