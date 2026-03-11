Извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях

Фото: AP Photo/United States Geological Survey

Извержение вулкана Килауэа было зафиксировано на Гавайях 10 марта. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным ученых, высота извержения из южного и северного жерл вулкана составила около 400 метров.

В феврале вулкан Семеру на индонезийском острове Ява выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра. Местных жителей и туристов призывали не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и соблюдать осторожность из-за угрозы выброса раскаленных камней.

Спустя несколько дней мощные газопаровые выбросы были зафиксированы на вулкане Шивелуч на Камчатке. Активность сопровождалась тепловой аномалией.