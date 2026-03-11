Форма поиска по сайту

11 марта, 11:34

Происшествия

Дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по Брянску

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированного обстрела Брянска украинскими вооруженными формированиями, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

На месте удара работают следователи и криминалисты, а также экстренные службы, которые ликвидируют последствия и разбирают завалы.

Следствие считает, что атака была организована при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других украинских формирований, а также представителей высшего военного и политического руководства страны. Действия квалифицированы как теракт, направленный на устрашение населения и дестабилизацию власти в России.

В настоящее время устанавливаются конкретные лица, причастные к атаке.

Между тем 9 пострадавших от удара были доставлены в федеральные и московские клиники. Их приняли НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, НМХЦ имени Н. И. Пирогова и другие больницы столицы. Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно, их сопровождали врачи службы медицины катастроф, рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Всего в стационарах остаются 29 пострадавших, среди них один ребенок. Состояние 11 оценивается как тяжелое, остальных – средней тяжести, уточнил он.

Брянск подвергся ракетному удару со стороны Украины вечером 10 марта. В результате 6 человек погибли, еще 42 получили ранения. В связи с атакой 11 марта в регионе было объявлено днем траура.

Известно, что удар по городе был совершен ракетами Storm Shadow. Комментируя случившееся, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о неприемлемости атак на гражданских лиц и объекты. Соболезнования погибшим и пострадавшим также выразил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он предложил властям Брянска свою помощь.

