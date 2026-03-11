РИА Новости: бизнесмен Хубутия пытался спрятать орудие нападения на бывшую девушку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Экс-министр торговли Подмосковья и бизнесмен Михаил Хубутия пытался избавиться от топора, которым избил бывшую девушку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, после нападения Хубутия сел в автомобиль Range Rover и уехал из дома пострадавшей. В пути он выбросил топор из окна машины. Бизнесмен сам помог найти орудие преступления, указав на участок дороги, где от него избавился.

Суд постановил уничтожить топор, которым совершено нападение.

В декабре 2025 года Хубутию приговорили к 1 году лишения свободы условно. Следствие установило, что 24 апреля 2025 года в доме на территории садовнического кооператива "Трехгорка-5" между бизнесменом и его бывшей девушкой Юлией Ван случился конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов обухом топора. В результате она получила закрытый перелом кисти, множественные ушибы и раны.

По словам Ван, Хубутия ворвался в дом с топором и начал бить ее по голове, а также порезал конечности. В это время в соседней комнате спала их общая дочь и няня. Мужчина требовал, чтобы она к нему вернулась.