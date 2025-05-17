Бизнесмен Хубутия признался в нападении с топором на Юлию Ван

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Экс-министр торговли Московской области и бизнесмен Михаил Хубутия добровольно пришел в СК, признав вину в нападении с топором на бывшую возлюбленную Юлию Ван. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Ранее Ван рассказала о нападении на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Она заявила, что Хубутия ворвался к ней с топором вечером 24 апреля. В это время в соседней комнате спала их общая дочь и няня.

Мужчина требовал, чтобы она к нему вернулась. В тот день он нанес ей множество травм и ранений, в том числе порезал конечности. В результате она попала в больницу.

По словам Ван, они состояли в отношениях с 2018 года. Она поделилась, что расставание прошло из-за того, что Хубутия был тираном и морально уничтожал ее. Кроме того, он угрожал членам ее семьи.

"Он неадекватный. Таким людям нет места на свободе, потому что это человек, который целенаправленно пришел убивать мать своего ребенка", – сказала она.

Сам Хубутия не признавал данную информацию, утверждая, что находится за пределами столицы.