17 мая, 13:04Происшествия
Бизнесмен Хубутия признался в нападении с топором на Юлию Ван
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Экс-министр торговли Московской области и бизнесмен Михаил Хубутия добровольно пришел в СК, признав вину в нападении с топором на бывшую возлюбленную Юлию Ван. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального главка СК РФ.
Ранее Ван рассказала о нападении на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Она заявила, что Хубутия ворвался к ней с топором вечером 24 апреля. В это время в соседней комнате спала их общая дочь и няня.
Мужчина требовал, чтобы она к нему вернулась. В тот день он нанес ей множество травм и ранений, в том числе порезал конечности. В результате она попала в больницу.
По словам Ван, они состояли в отношениях с 2018 года. Она поделилась, что расставание прошло из-за того, что Хубутия был тираном и морально уничтожал ее. Кроме того, он угрожал членам ее семьи.
"Он неадекватный. Таким людям нет места на свободе, потому что это человек, который целенаправленно пришел убивать мать своего ребенка", – сказала она.
Сам Хубутия не признавал данную информацию, утверждая, что находится за пределами столицы.
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