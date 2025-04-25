Бывшая девушка экс-министра торговли Подмосковья Ван: Хубутия хотел возобновить отношения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Julia Van

Бывшая девушка экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутии, владелица чайного дома Van Tea Юлия Ван, рассказала, что он совершил нападение, так как хотел, чтобы она вернулась к нему. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Говорил, что он хочет, чтобы я к нему вернулась. Начал потом сдавливать руки. Я закричала, он достал топор", – поделилась женщина.

По словам Ван, расставание произошло из-за того, что Хубутия был тираном и морально уничтожал ее. Кроме того, четыре года назад она уже получила сотрясение мозга после нападения мужчины. Также Ван утверждает, что Хубутия угрожал членам ее семьи.

"Врачи говорят, что у меня множество порезов. Открытые раны, которые зашивали, перелом кисти, пальца и, скорее всего, сотрясение мозга", – пояснила Ван, добавив, что ребенок в безопасности.

Как рассказала Ван в беседе с РЕН ТВ, сейчас она находится в больнице. После нападения женщина потеряла много крови.

Ван подчеркнула, что Хубутия даже после расставания не переставал выходить с ней на связь, вмешивался в ее жизнь и манипулировал ею.

"Я требовала оставить меня в покое. Я говорила, что мне не нужны деньги, то есть он полностью оставил меня без средств. Он каждый день меня "кошмарил", угрожал мне", – сказала она.

В день нападения она попросила мужчину не трогать ее, после чего Хубутия, по словам Ван, и достал топор. Женщина считает, что ее крики должны были услышать, однако никто не пришел на помощь.

Ван отметила, что Хубутию все еще не задержали и он находится дома. Сама женщина хочет наказать его по всей строгости закона.

"Он неадекватный. Таким людям нет места на свободе, потому что это человек, который целенаправленно пришел убивать мать своего ребенка", – подчеркнула Ван.

При этом сам экс-министр опроверг информацию о нападении, сказав, что не находился в столице.

О нападении Ван сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По ее словам, Хубутия ворвался к ней в дом с топором вечером 24 апреля. В это время в соседней комнате спала их общая дочь и няня.

По данным СМИ, инцидент произошел в поселке Трехгорка Одинцовского округа Подмосковья. Полицейских якобы вызвала няня. До этого Хубутия угрожал Ван отобрать ребенка, лишить всего имущества и закрыть в психиатрической больнице.