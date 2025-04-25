Бывшая девушка экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии обвинила его в нападении

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Julia Van

Бывшая девушка экс-министра торговли Московской области, бизнесмена Михаила Хубутии, владелица чайного дома Van Tea Юлия Ван, заявила, что он напал на нее. Об этом пострадавшая написала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она рассказала, что Хубутия якобы покушался на ее убийство. По ее словам, он ворвался в дом с топором вечером 24 апреля и начал бить ее по голове, а также порезал конечности. В это время в соседней комнате спала их общая дочь и няня.

"С 2018 года мы находились в отношениях, у нас есть общая дочь, в декабре 2024 года мы расстались, после чего он бесконечно угрожал отобрать ребенка, лишить всего имущества, закрыть в психиатрической больнице, неоднократно говорил, что ребенок ему не нужен, разбивал и ломал мои личные вещи", – пожаловалась Ван.

Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. По словам Ван, ей зашили глубокие раны на руках и ногах. По данным ряда телеграм-каналов, инцидент произошел в поселке Трехгорка Одинцовского округа Подмосковья. Полицейских якобы вызвала няня.

В оперативной части ГУ МВД РФ по Московской области в беседе с MSK1.RU подчеркнули, что уточняют информацию по данному инциденту. Сам Хубутия в разговоре с журналистами опроверг обвинения Ван.

"Конечно, ложные обвинения. Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно? Делать им, что ли, нечего? Пишут всякую ерунду. Что мне до Ван?" – заявил бизнесмен.

Ранее мужчина был арестован в Москве за похищение бывшей супруги. По информации следствия, обвиняемый испытывал личную неприязнь к бывшей жене после того, как она инициировала развод. В конце февраля мужчина напал на нее на улице Декабристов в Москве, затащил ее в салон своего автомобиля и увез на юго-восток столицы.

