Мужчина получил 10 лет за убийство матери в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Люберцах 27-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство матери, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")

Установлено, что 9 января этого года в квартире в Люберцах произошел конфликт между матерью и сыном на почве отсутствия работы мужчины и его зависимости от материнского обеспечения.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина убил полицейского, ударив ножом в шею. Полицейский погиб от ранения.

Для задержания мужчины подняли по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района. Также была передана ориентировка на преступника в полицию соседних районов.