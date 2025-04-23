В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского после просьбы предъявить документы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В подмосковной деревне Шеметово неизвестный мужчина несколько раз ударил ножом одного из сотрудников полиции после просьбы предъявить документы. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, нападение произошло вечером во вторник, 22 апреля. Полицейские обратили внимание на мужчину, который подозрительно себя вел, нервничал и оглядывался по сторонам.

"Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся", – отметила Петрова.

Раненого сотрудника полиции доставили в больницу. Личность нападавшего была установлена, мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался житель Тульской области 1988 года рождения.

Ранее житель Ачхой-Мартана в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате они получили ножевые ранения. Мужчина был ликвидирован ответным огнем.

Позже один из пострадавших полицейских скончался от полученных ранений. Следователи возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что некоторые из организаторов нападения находятся в Турции, а руководителем оказался гражданин Украины.