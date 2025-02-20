Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мужчина, задержанный за нападение на экипаж ДПС в ТиНАО, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Видео с его признанием опубликовано в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Задержанный также признался, что 18 февраля украл три мотоцикла, а когда его остановили сотрудники полиции, то оказал сопротивление.

Инцидент произошел в ТиНАО вечером 19 февраля. Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили информацию, что подозреваемый в серии транспортных краж скрывается на белом автомобиле марки Nissan Almera.

Полицейские заметили похожий автомобиль на улице Александры Монаховой и остановили его для проверки документов. В салоне находились двое мужчин, которые оказали неповиновение сотрудникам полиции.

Один из них оттолкнул инспектора и убежал, а второй мужчина напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары. Сотрудники ГАИ применили огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух. Один из злоумышленников был задержан и доставлен в отдел полиции.

Второго мужчину все еще ищут. Возбуждены уголовные дела по факту краж мотоциклов, а также по факту применения насилия в отношении представителя власти.

