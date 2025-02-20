20 февраля, 13:23Происшествия
Задержанный за нападение на экипаж ДПС в ТиНАО признал свою вину
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Мужчина, задержанный за нападение на экипаж ДПС в ТиНАО, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Видео с его признанием опубликовано в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Задержанный также признался, что 18 февраля украл три мотоцикла, а когда его остановили сотрудники полиции, то оказал сопротивление.
Инцидент произошел в ТиНАО вечером 19 февраля. Сотрудники столичной Госавтоинспекции получили информацию, что подозреваемый в серии транспортных краж скрывается на белом автомобиле марки Nissan Almera.
Полицейские заметили похожий автомобиль на улице Александры Монаховой и остановили его для проверки документов. В салоне находились двое мужчин, которые оказали неповиновение сотрудникам полиции.
Один из них оттолкнул инспектора и убежал, а второй мужчина напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары. Сотрудники ГАИ применили огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух. Один из злоумышленников был задержан и доставлен в отдел полиции.
Второго мужчину все еще ищут. Возбуждены уголовные дела по факту краж мотоциклов, а также по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Правоохранители задержали напавших на сотрудников ДПС в ТиНАО