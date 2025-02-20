Прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении на сотрудников ДПС в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о нападении мужчин на сотрудников ДПС в ТиНАО. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ТиНАО вечером 19 февраля, когда инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Двое мужчин, которые находились в салоне авто, отказались подчиняться требованиям сотрудников и напали на них.

Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух. Одного из нападавших удалось задержать на месте преступления. Второго мужчину ищут. СКР возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

