Водитель в Дагестане открыл стрельбу по полицейским

Фото: телеграм-канал "СК России по Республике Дагестан"

Водитель в Дагестане открыл стрельбу в направлении полицейских, которые остановили его машину для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Инцидент произошел вечером 15 февраля при въезде в село Хучни. За рулем автомобиля, который остановили правоохранители, находился мужчина 2002 года рождения.

После того, как молодой человек начал стрелять по сотрудникам органов, они задержали его. В процессе он оказался ранен.

По факту случившегося была организована процессуальная проверка.

Ранее суд Дербента арестовал сына бывшего чиновника из Дагестана за нападение на сотрудника полиции. Подозреваемый взят под стражу на два месяца. Речь идет о сыне экс-главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедове.

