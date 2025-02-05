В Подольске возбуждено дело после применения насилия к сотрудникам ДПС

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Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников ДПС в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным ведомства, днем 5 февраля 18-летний юноша, находясь в нетрезвом виде, применил насилие в отношении сотрудника ДПС, который пытался пресечь противоправные действия со стороны молодого человека. В связи с этим злоумышленника задержали, его в ближайшее время доставят в отделение для проведения следственных мероприятий.

Следователи уточнили, что жизни и здоровью сотрудников ДПС ничего не угрожает. Подольская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее аналогичное дело было возбуждено против 33-летнего жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского. По версии следствия, в ночь на 24 октября 2024 года сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузане заметили двух мужчин, ведущих себя подозрительно.

Полицейские подошли к ним с целью проверки документов, но те попытались скрыться. Фигурант напал на сотрудника полиции во время преследования. Он ударил его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего объявили в федеральный розыск.

