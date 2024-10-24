Дело возбуждено против мужчины, напавшего на полицейского в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "Полиция Краснодара"

Следователи возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского. Об этом пресс-служба СУ СК России сообщила в телеграм-канале.

По версии следствия, в ночь на 24 октября сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузане в Краснодаре заметили двух мужчин, ведущих себя подозрительно. Полицейские подошли к ним с целью проверки документов, но мужчины попытались скрыться.

В сообщении указано, что во время преследования фигурант дела напал на сотрудника полиции, ударил его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего объявили в федеральный розыск, уточнили в ведомстве.

По информации регионального главка МВД, подозрительные мужчины приехали к гаражам за закладками с наркотическими веществами. Один из них был задержан. Позже выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабеж и разбои.

Ранее в краснодарском Кореновске возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Фигурантом дела оказался 20-летний молодой человек.

Предварительно, вечером 21 июля на улице Красной произошел конфликт между местными жителями. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий фигурант применил против него физическую силу.