Суд арестовал двух фигурантов дела о покушении на помощника депутата Алихаджиева

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд арестовал двух фигурантов дела о покушении на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России в телеграм-канале.

Оба обвиняемых заключены под стражу до 10 декабря 2024 года.

Покушение на Алихаджиева случилось 10 октября в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово. По версии следователей, неизвестный выстрелил в бывшего зампреда правительства Ингушетии четыре раза и скрылся. Алихаджиев получил два огнестрельных ранения и был доставлен в больницу.

В конце октября полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Двух мужчин доставили в отделы следственных органов.

Как установили правоохранители, планы по убийству были построены в сентябре этого года. Заказчик обещал киллеру 20 миллионов рублей за совершение преступления. При этом исполнитель получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю информацию о жертве.

Также выяснилось, что предполагаемый исполнитель преступления был судим в России по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков, а на Украине – за разбой.