Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал до 15 декабря Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе столицы, сообщается в телеграм-каналах прокуратуры и судов общей юрисдикции города.

Мужчина заключен под стражу по делу о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом.

Сторона защиты, в свою очередь, просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Предварительно установлено, что обвиняемый действовал на почве личных неприязненных отношений к своему бизнес-партнеру гендиректору компании "Шейкер групп" Виктору Мишачеву.

Поздно вечером 14 октября он приехал на своем автомобиле в район проживания потерпевшего, затем прошел пешком к его припаркованному автомобилю, установил между капотом и лобовым стеклом со стороны водительского сиденья неустановленное устройство, на которое сверху положил мусорный пакет. Затем Слободяник скрылся с места преступления.

Автомобиль Мишачева взорвался 15 октября на Профсоюзной улице. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.

Пострадавший сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет и вел с ним совместную предпринимательскую деятельность.