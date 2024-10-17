17 октября, 16:20Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Черемушкинский районный суд Москвы арестовал до 15 декабря Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе столицы, сообщается в телеграм-каналах прокуратуры и судов общей юрисдикции города.
Мужчина заключен под стражу по делу о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом.
Сторона защиты, в свою очередь, просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Предварительно установлено, что обвиняемый действовал на почве личных неприязненных отношений к своему бизнес-партнеру гендиректору компании "Шейкер групп" Виктору Мишачеву.
Поздно вечером 14 октября он приехал на своем автомобиле в район проживания потерпевшего, затем прошел пешком к его припаркованному автомобилю, установил между капотом и лобовым стеклом со стороны водительского сиденья неустановленное устройство, на которое сверху положил мусорный пакет. Затем Слободяник скрылся с места преступления.
Автомобиль Мишачева взорвался 15 октября на Профсоюзной улице. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.
По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.
Пострадавший сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет и вел с ним совместную предпринимательскую деятельность.
Следователи предъявили обвинение подозреваемому в подрыве машины бизнесмена в Москве