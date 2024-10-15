Три человека пострадали при подрыве автомобиля в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после повреждения автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, в том числе малолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел на Профсоюзой улице. Пострадавших доставили в столичные медучреждения, где им оказывается квалифицированная медпомощь. Как уточнили ТАСС источники в полиции, одним из пострадавших был гендиректор и соучредитель компании "Шейкер групп" Виктор Мишачев, занимающийся ресторанным бизнесом. Сейчас он госпитализирован.

Следователи и криминалисты вместе с оперативниками осматривают место происшествия, а в ближайшее время они проведут ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую. Столичная прокуратура взяла под собственный контроль расследование дела. При этом ведомство уточнило, что одному из пострадавших было 6 лет.

"На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Черемушкинский межрайонный прокурор Алена Гольдина", – сказано в заявлении пресс-службы надзорного ведомства.

4 октября неизвестные в Энергодаре подорвали машину начальника группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС. Под припаркованный у дома на бульваре Каштанова автомобиль была заложена самодельная взрывчатка.

Убийство сотрудника ЗАЭС является бесчеловечным терактом, заявил глава предприятия Юрий Черничук. Близким жертвы пообещали оказать поддержку. Также будут обеспечены все условия для безопасности работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

