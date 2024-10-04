Неизвестные подорвали автомобиль сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре

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В Энергодаре неизвестные подорвали машину сотрудника Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 4 октября под припаркованную у дома на бульваре Каштанова машину была заложена самодельная взрывчатка. Оказалось, что автомобиль принадлежал начальнику группы пропусков Службы безопасности Управления обеспечения безопасности ЗАЭС.

Когда сотрудник Запорожской станции сел в машину, то взрывчатое устройство сработало. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача или хранение взрывчатых веществ или устройств". Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выявление причастных к совершению данного преступления.

"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорен к пожизненному сроку. Автомобиль, в котором находился пострадавший, взорвался в начале мая 2023 года в Нижнем Новгороде.

Основным фигурантом дела стал Пермяков, которого удалось задержать и арестовать. Оказалось, что мужчина прошел на Украине диверсионную подготовку после вербовки в 2018 году. После этого он прилетел в Россию по украинскому паспорту и стал следить за Прилепиным.

