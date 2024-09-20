СК завершил расследование дела об убийстве американского добровольца Бентли в Донецке

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Четверо российских военных пытали корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, доведя его до смерти, после чего взорвали машину с его телом и спрятали останки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Главным военным следственным управлением СК РФ окончено расследование уголовного дела об убийстве журналиста. Оно расследовалось по трем статьям, а его фигурантами проходят четверо военных.

По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев и Андрей Иорданов применили к журналисту физическое насилие и пытки, повлекшие смерть. Затем Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль "ВАЗ-2115" с его телом тротиловой шашкой. На следующий день, 9 апреля, по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Владимир Бажин укрыл особо тяжкое преступление, переместив останки Бентли с места произошедшего.

В зависимости от роли каждого военных обвиняют в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления.

По данным следствия, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, после чего его передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

19 апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с изданием Sputnik, погиб в Донецке.

Бентли было 64 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР и взял позывной Техас. Тогда он объяснял, что приехал в Донбасс из США, так как он восхитился мужеством и стойкостью местных жителей.