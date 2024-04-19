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19 апреля, 22:20

Происшествия

Погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Корреспондент Рассел Бентли, сотрудничавший с изданием Sputnik, погиб в Донецке. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

"Воевал там за наших. <...> Ужасно. Царство Небесное", – добавила она.

Бентли было 64 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР и взял позывной "Техас". Тогда он объяснял, что приехал на Донбасс из США, так как он восхитился мужеством и стойкостью местных жителей.

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