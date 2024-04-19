"Коммерсант": умер основатель торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев

Фото: ТАСС/Сергей Каптилкин

В московской клинике 18 апреля скоропостижно скончался 68-летний бизнесмен Сергей Зуев, которого называли "Мебельным королем". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на адвоката предпринимателя Станислава Акимова.

По словам Акимова, смерть стала неожиданностью для родных и близких бизнесмена. Он подчеркнул, что в последнее время Зуев чувствовал себя хорошо.

Адвокат отметил, что месяц назад Зуев обратился в клинику для дежурного обследования желудочно-кишечного тракта. Бизнесмену провели небольшую операцию, которая прошла успешно, мужчина восстанавливался, отметил собеседник издания.

Акимов подчеркнул, что смерть предпринимателя кажется "странной" на фоне предстоящей "решающей схватки" за активы торгового комплекса "Три кита".

В материале уточнили, что торговый комплекс "Три кита" на Можайском шоссе принадлежал Зуеву, потом бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о контрабанде и попал в тюрьму. Там он провел чуть больше года, освободившись в 2011-м из-за декриминализации статьи. Однако за время заключения Зуев лишился прав на свою мебельную компанию стоимостью порядка 350 миллионов долларов (в ценах 2005 года).

После освобождения бизнесмен пытался вернуть собственность через суд, но проиграл разбирательство. Кроме того, Зуев получил 2 года условно за захват офиса "Трех китов".