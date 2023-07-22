Глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет

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Глава IT-компании "ИКС Холдинг" Антон Черепенников ушел из жизни на 41-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы все скорбим в эти минуты", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что предварительной причиной смерти бизнесмена стала остановка сердца.

В свою очередь, глава Минцифры Максут Шадаев назвал Черепенникова сверхамбициозным и смелым предпринимателем, который собрал вокруг себя уникальную команду людей.

"Не могу и не хочу писать – "был". Под его руководством "ИКС Холдинг" стала одной из крупнейших технологических компаний в стране", – отметил он в телеграм-канале ведомства.

Черепенников входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи "Мегафон", являлся совладельцем и операционным директором "ЮэСэМ Телеком". В 2018 году он создал "ИКС Холдинг", в который вошло около 30 технологичных компаний, включая "КНС Групп" (бренд Yadro), "Бюро 1440", "Цитадель" и другие.

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