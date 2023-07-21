Умер основатель сервиса доставки "Служба 77" Игорь Кудряков

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Основателя сервиса "Служба 77" Игоря Кудрякова обнаружили мертвым в квартире на Кудринской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание", – сообщил собеседник агентства.

Осмотревшие тело 63-летнего погибшего специалисты не обнаружили на нем следов насильственной смерти.

Кудряков родился в 1960 году. Создав "Службу 77" в 2000-х годах, он сразу же возглавил совет ее директоров. Основная деятельность компании заключалась в доставке продуктов и других товаров.

Помимо этого, Кудряков выполнял функции первого заместителя начальника подмосковного управления Государственной жилищной инспекции. Некоторое время бизнесмен руководил торговой компанией в Норильске.

