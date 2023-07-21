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15:59

Культура

Американский певец Тони Беннетт умер в возрасте 96 лет

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

В Нью-Йорке умер американский эстрадный исполнитель Тони Беннетт, сообщает агентство Associated Press, называя его "последним великим салонным певцом XX века".

Артист ушел из жизни в возрасте 96 лет. Причина его смерти не названа.

По данным агентства, Беннетт с 2016 года страдал болезнью Альцгеймера.

Тони Беннетт – эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. За свою карьеру он успел выпустить более 70 альбомов, которые принесли ему 19 конкурсных "Грэмми". Исполнитель продал более 50 миллионов своих пластинок по всему миру.

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