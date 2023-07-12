Умер писатель Милан Кундера

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Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает телеканал СТ24.

"В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих произведений на чешский язык, сняв свой запрет лишь в последнее время", – сказали в эфире телеканала.

Автор родился в 1939 году в бывшей Чехословакии. Гражданином Франции он стал в 1981 году.

За всю историю карьерной деятельности Кундера опубликовал произведения "Невыносимая легкость бытия", "Шутка", "Бессмертие", "Книга смерти и забвения" и другие. Книги писателя переведены на десятки языков, в том числе на русский.